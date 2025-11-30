Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​പേ​ക്ഷ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:03 AM IST

    അ​പേ​ക്ഷ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി; ‘നോ​​ർ​​ക്ക കെ​​യ​​ർ’ ഇ​ന്ന് കൂ​ടി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പേ​ക്ഷ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി; ‘നോ​​ർ​​ക്ക കെ​​യ​​ർ’ ഇ​ന്ന് കൂ​ടി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കും കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മാ​​യി കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നോ​​ർ​​ക്ക റൂ​​ട്ട്സ് വ​​ഴി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന സ​​മ​​ഗ്ര ആ​​രോ​​ഗ്യ അ​​പ​​ക​​ട ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് പ​​ദ്ധ​​തി​​യാ​​യ ‘നോ​​ർ​​ക്ക കെ​​യ​​ർ’ ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​യ​തി ഇ​ന്ന് അ​​വ​​സാ​​നി​ക്കും.

    നേ​ര​ത്തേ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​സാ​​ധു​​വാ​​യ നോ​​ര്‍ക്ക പ്ര​​വാ​​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​​ഡ​​ന്റ് ഐ.​ഡി, എ​​ന്‍.​​ആ​​ര്‍.​​കെ ഐ​​ഡി കാ​​ര്‍ഡു​​ള്ള പ്ര​​വാ​​സി കേ​​ര​​ളീ​​യ​​ര്‍ക്കാ​​ണ് പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ല്‍ എ​​ൻ​​റോ​​ൾ ചെ​​യ്യാ​​നാ​​കു​​ക.​ഒ​​രു കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന് (ഭ​​ര്‍ത്താ​​വ്, ഭാ​​ര്യ, 25 വ​​യ​​സ്സി​​ല്‍ താ​​ഴെ​​യു​​ള​​ള ര​​ണ്ടു കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍) 13,411 പ്രീ​​മി​​യ​​ത്തി​​ൽ (അ​​ധി​​ക​​മാ​​യി ഒ​​രു കു​​ട്ടി , 25 വ​​യ​​സ്സി​​ൽ താ​​ഴെ 4,130) അ​​ഞ്ച് ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ആ​​രോ​​ഗ്യ ഇ​​ന്‍ഷു​​റ​​ന്‍സും 10 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ഗ്രൂ​​പ് പേ​​ഴ്സ​ന​​ല്‍ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ 500 ല​​ധി​​കം ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​ക​​ള്‍ ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ത്തെ 18,000 ത്തോ​​ളം ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​ക​​ൾ വഴി പ്ര​​വാ​​സി​​കേ​​ര​​ളീ​​യ​​ര്‍ക്ക് കാ​​ഷ് ര​​ഹി​​ത ചി​​കി​​ത്സ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് പ​​ദ്ധ​​തി.

    നോ​​ര്‍ക്ക റൂ​​ട്ട്സി​​ന്റെ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക വെ​​ബ്സൈ​​റ്റാ​​യ www.norkaroots.kerala.gov.in സ​​ന്ദ​​ര്‍ശി​​ച്ചോ നോ​​ര്‍ക്ക കെ​​യ​​ര്‍ മൊ​​ബൈ​​ല്‍ ആ​​പ്പു​​ക​​ള്‍ മു​​ഖേ​​ന​​യോ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ര്‍ ചെ​​യ്യാം.

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ 3000 ത്തോ​​ളം അ​​ക്ഷ​​യ​​കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ മു​​ഖേ​​ന​​യും നോ​​ര്‍ക്ക കെ​​യ​​ര്‍ എ​​ൻ​​റോ​​ൾ​​മെ​ന്റ് സേ​​വ​​നം എ​​ന്നി​​വ ല​​ഭി​​ക്കും.

    പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ൽ ചേ​​രാ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രി​​ൽ സ​​ഹാ​​യം ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്കാ​​യി തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്ത് നോ​​ർ​​ക്ക ആ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് സ​​ഹാ​​യ കേ​​ന്ദ്രം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. നോ​​ർ​​ക്ക റൂ​​ട്സ് വെ​​ബ്സൈ​​റ്റ്: https://id.norkaroots.kerala.gov.in/

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, നോ​​ർ​​ക്ക കെ​​യ​​ർ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് അ​​പേ​​ക്ഷ പോ​​ർ​​ട്ട​​ലി​​ൽ അ​​പേ​​ക്ഷ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​വ​​ർ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ക​​ൾ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ‘സ്വ​​യം തി​​രു​​ത്ത​​ൽ’ സൗ​​ക​​ര്യം വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​യ​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    പേ​​രി​​ന്റെ സ്പെ​​ല്ലി​​ങ്, ജ​​ന​​ന​​ത്തീ​​യ​​തി, ലിം​​ഗം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വ്യ​​ക്തി​​ഗ​​ത വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​പേ​​ക്ഷ സ​​മ​​ർ​​പ്പ​​ണ സ​​മ​​യ​​ത്ത് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന പി​​ശ​​കു​​ക​​ൾ കാ​​ര​​ണം നി​​ര​​വ​​ധി അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ക​​ൾ നേ​​രി​​ടു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണ് ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ൽ. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, പ്ര​​വാ​​സം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ച​​വ​​ർ​​ക്കാ​​യി നോ​​ർ​​ക്ക കെ​​യ​​ർ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ൽ പു​​തി​​യ ഇ​​ന്‍ഷു​​റ​​ന്‍സ് പ​​ദ്ധ​​തി​​യും നോ​​ര്‍ക്ക റൂ​​ട്‌​​സ് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    നാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ന്ന പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ള്‍ക്കാ​​യി ‘നോ​​ര്‍ക്ക കെ​​യ​​ര്‍’ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ല്‍ പ്ര​​ത്യേ​​ക ഇ​​ന്‍ഷു​​റ​​ന്‍സ് പ​​ദ്ധ​​തി ആ​​വി​​ഷ്‌​​ക​​രി​​ക്കാ​​മെ​​ന്നും ഇ​​തി​​നു​​ള്ള നി​​ർ​​ദേ​​ശം ഉ​​ട​​ന്‍ സ​​ര്‍ക്കാ​​റി​​ന് സ​​മ​​ര്‍പ്പി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും നോ​​ര്‍ക്ക റൂ​​ട്‌​​സ് സി.​​ഇ. അ​​ജി​​ത് കൊ​​ള​​ശ്ശേ​​രി വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ല്‍ ഇ​​ന്‍ഷു​​റ​​ന്‍സ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്നും നി​​ര്‍ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക്ഷ​​ണി​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasiHealth InsurancegulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Application website available; 'Norka Care' can also be applied for today
    Similar News
    Next Story
    X