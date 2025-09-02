Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ൻ​വ​ർ വാ​രി​ക്കോ​ളി​...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:49 AM IST

    അ​ൻ​വ​ർ വാ​രി​ക്കോ​ളി​ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൻ​വ​ർ വാ​രി​ക്കോ​ളി​ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ കെ.​​എം.​​സി.​​സി ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ൻ​വ​ർ വാ​രി​ക്കോ​ളി​ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​​എം.​​സി.​​സി ഓ​​ഡി​​റ്റോ​​റി​​യ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി സ്റ്റേ​​റ്റ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് നാ​​സ​​ർ മ​​ഷ്ഹൂ​​ർ ത​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു. മ​​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് അധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ബി​ദ് ഉ​ള്ളൂ​ർ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ഹ​സ​നി പ്രാ​ർ​ഥന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.​സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ,ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്,നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം,എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ,അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി,അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര,ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ,ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി,ഹ​ർ​ഷ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ,സി.​കെ.​ക​രീം,എ.​പി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സൈ​നു​ദ്ദീൻ നൊ​രാ​വ​ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ളി​യേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് കി​നാ​ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:memorialKuwait NewsPrayer meeting
    News Summary - Anwar Warikoli Memorial and Prayer Meeting
    Similar News
    Next Story
    X