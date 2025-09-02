അൻവർ വാരിക്കോളി അനുസ്മരണവും പ്രാർഥന സദസ്സുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായ കെ.എം.സി.സി ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രവർത്തകൻ അൻവർ വാരിക്കോളി അനുശോചനവും പ്രാർഥനാ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഫർവാനിയ കെ.എം.സി.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ വള്ളിയോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആബിദ് ഉള്ളൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
അബ്ദുൽ ഹകീം ഹസനി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശാഹുൽ ബേപ്പൂർ,ട്രഷറർ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത്,നേതാക്കളായ ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടം,എം.ആർ. നാസർ,അസീസ് തിക്കോടി,അസീസ് പേരാമ്പ്ര,ഹബീബുള്ള മുറ്റിച്ചൂർ,ഗഫൂർ അത്തോളി,ഹർഷദ് പാറക്കൽ,സി.കെ.കരീം,എ.പി. നൂറുദ്ദീൻ, സൈനുദ്ദീൻ നൊരാവന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് ഉള്ളിയേരി സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി നൗഷാദ് കിനാലൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
