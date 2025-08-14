Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:04 AM IST

    ആ​ന്റി​ഗ്വ, ബാ​ർ​ബു​ഡ മ​ന്ത്രി ആ​ക്ടിങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ുഫ് സ​ുഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ആ​ന്റി​ഗ്വ, ബാ​ർ​ബു​ഡ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി എ​വ​ർ​ലി പോ​ൾ ചെ​റ്റ് ഗ്രീ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​യ ആ​ന്റി​ഗ്വ, ബാ​ർ​ബു​ഡ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി എ​വ​ർ​ലി പോ​ൾ ചെ​റ്റ് ഗ്രീ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ുഫ് സ​ുഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ, ആ​ന്റി​ഗ്വ, ബാ​ർ​ബു​ഡ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

    TAGS:meetingGulf NewsMinisterAntigua and BarbudaKuwait News
    News Summary - Antigua and Barbuda Minister holds talks with Acting Prime Minister
