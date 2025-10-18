Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    18 Oct 2025 12:29 AM IST
    18 Oct 2025 12:29 AM IST

    അ​പൂ​ർ​വ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വി​ജ​യം

    അ​പൂ​ർ​വ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വി​ജ​യം
    ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബാ​ദ​റും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ സം​ഘ​വും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​പൂ​ർ​വ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ. പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് കോ​മ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ സെ​റി​ബ്ര​ൽ ആ​ർ​ട്ട​റി ബൈ​പാ​സ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    40കാ​ര​നാ​യ പൗ​ര​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ ധ​മ​നി​ക​ൾ ക്ര​മേ​ണ ചു​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി ര​ക്ത​യോ​ട്ടം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ രോ​ഗ​മാ​യ ‘മൊ​യാ​മോ​യ’ ബാ​ധി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    രോ​ഗി​യു​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ വ​ല​ത്, ഇ​ട​ത് അ​ർ​ദ്ധ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വ​ഴി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ഇ​ബ്നു സീ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബാ​ദ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രോ​ഗി സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും നാ​ഡീ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​താ​യും ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ​ബാ​ദ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

