Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 Jan 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 10:33 AM IST

    സിം​ഹാ​സ​നാ​രോ​ഹ​ണ വാ​ർ​ഷി​കം

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് കു​വൈ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    സിം​ഹാ​സ​നാ​രോ​ഹ​ണ വാ​ർ​ഷി​കം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സിം​ഹാ​സ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രീ​ഖി​ന് കു​വൈ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം. സിം​ഹാ​സ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും ആ​ശം​സ​യും അ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ നേ​ടി​യ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​മീ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തും ഒ​മാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രീ​ഖി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    മു​​ൻ സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ഖാ​​ബൂ​​സ് ബി​​ൻ സ​​ഈ​​ദി​​ന്റെ മ​​ര​​ണ​​ത്തെ​തു​​ട​​ർ​​ന്ന് 2020 ജ​​നു​​വ​​രി 11നാ​​യി​​രു​​ന്നു സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ഹൈ​​ത​​മി​​ന്റെ അ​​ധി​​കാ​​രാ​​രോ​​ഹ​​ണം. സു​​ൽ​​ത്താ​​ന്റെ സ്ഥാ​​നാ​​​രാ​​രോ​​ഹ​​ണ​​ദി​​ന വാ​​ർ​​ഷി​​ക​​ത്തി​​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ വി​വി​ധ ആ​​ഘോ​​ഷ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നു.

    X