സിംഹാസനാരോഹണ വാർഷികംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സിംഹാസനാരോഹണത്തിന്റെ വാർഷികത്തിൽ ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരീഖിന് കുവൈത്ത് നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം. സിംഹാസനാരോഹണത്തിന്റെ വാർഷികത്തിൽ അഭിനന്ദനവും ആശംസയും അറിയിച്ച് ഒമാൻ സുൽത്താന് അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സന്ദേശം അയച്ചു.
സുൽത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒമാൻ നേടിയ സമഗ്ര വികസന നേട്ടങ്ങളെ അമീർ സന്ദേശത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. കുവൈത്തും ഒമാനും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാഹോദര്യപരവുമായ ബന്ധങ്ങളെയും സൂചിപ്പിച്ചു. എല്ലാ തലങ്ങളിലും സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള താൽപ്പര്യവും വ്യക്തമാക്കി. ഒമാൻ സുൽത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനപൂർവമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമാൻ ജനതക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും കൈവരട്ടെയെന്നും അമീർ ആശംസിച്ചു.
ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരീഖിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ്, പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് എന്നിവരും സന്ദേശം അയച്ചു.
മുൻ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സഈദിന്റെ മരണത്തെതുടർന്ന് 2020 ജനുവരി 11നായിരുന്നു സുൽത്താൻ ഹൈതമിന്റെ അധികാരാരോഹണം. സുൽത്താന്റെ സ്ഥാനാരാരോഹണദിന വാർഷികത്തിൽ ഒമാനിൽ വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു.
