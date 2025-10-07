Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 12:27 PM IST
    അ​ങ്ക​മാ​ലി പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ങ്ക​മാ​ലി പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    അ​ങ്ക​മാ​ലി പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഷ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ങ്ക​മാ​ലി പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജോ​ൺ​സ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ട​ക സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് പോ​ൾ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​വ് പോ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ് പ​ഞ്ഞി​ക്കാ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, താ​ല​പ്പൊ​ലി​യും, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ഗാ​ന​മേ​ള,ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് മി​ക​വേ​കി.

    TAGS:onam celebrationkuwaitnewsExpatriate Associationgulf news malayalam
    News Summary - Angamaly Expatriate Association celebrates Onam in Kuwait
