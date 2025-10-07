അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷം അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു. പ്രസിഡൻറ് ജോൺസൺ അറക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാടക സംവിധായകൻ ഷമേജ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വർഗീസ് പോൾ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവ് പോൾ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ജോസ് പഞ്ഞിക്കാരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ 10, 12 ക്ലാസുകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഘോഷയാത്ര, താലപ്പൊലിയും, ശിങ്കാരിമേളം, പുലികളി, തിരുവാതിരകളി, ഗാനമേള,ഡാൻസ് എന്നിവ പ്രോഗ്രാമിന് മികവേകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register