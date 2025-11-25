Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:15 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യമേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തും

    ശുചിത്വം, ആരോഗ്യനില ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി
    ഭ​ക്ഷ്യമേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ (പാം) ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഭ​ക്ഷ​ണം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചി​ത്വ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    TAGS:workersfood sectorKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - An audit of workers in the food sector will be conducted
