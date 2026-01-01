Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    1 Jan 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 1:56 PM IST

    'അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കൈ​വ​ര​ട്ടെ'; പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് അ​മീ​ർ

    അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കൈ​വ​ര​ട്ടെ; പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് അ​മീ​ർ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തു​വ​ത്സ​ര​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട​ട്ടെ​യെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. പു​തു​വ​ത്സ​രം സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:new yearGulf NewsKuwait News
    News Summary - Amir sends New Year greetings
