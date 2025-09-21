Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Sept 2025 12:21 PM IST
    date_range 21 Sept 2025 12:21 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു ചു​മ​ത​ല ഒ​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഏറ്റ​വും വ​ലു​തും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​യെ​യും അ​വ​ർ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തെ​യും ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, വി​മാ​ന യാ​ത്ര പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ, കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ താ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം കി​ട്ടി​യ​താ​യും ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​കം, വ്യാ​പാ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ട​തും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കെ​നി​യ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ. ഇ​വ​ർ വൈ​കാ​തെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തും.

