Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഖ​ത്ത​റി​നു​വേ​ണ്ടി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:42 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    prime minister
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന് വേ​ണ്ടി എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prime MinisterGulf NewsKuwait NewsQatar
    News Summary - All resources will be utilized for Qatar - Prime Minister
    Similar News
    Next Story
    X