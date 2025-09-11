ഖത്തറിനുവേണ്ടി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വിനിയോഗിക്കും -പ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖത്തർ സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ്. ഖത്തറിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആൽഥാനിയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഖത്തറിന് വേണ്ടി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ സന്നദ്ധതയും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
