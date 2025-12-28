ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്; ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ എഫ്.സി ജേതാക്കൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മാർക്കോ ആൻഡ് മാർക്കോ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ എഫ്.സിക്ക് കിരീടം. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് മാർക്കോ ആൻഡ് മാർക്കോ എഫ്.സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നേട്ടം. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ സിൽവർ സ്റ്റാർ എഫ്.സി പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ വിതരണം ചെയ്തു. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച കളിക്കാരനായി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ എഫ്.സിയുടെ ജിത്തുവിനെയും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായി ജുനൈദിനെയും മികച്ച ഡിഫൻഡറായി അർജുനനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. മികച്ച ടീം മാനേജറായും കോച്ചായും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ എഫ്.സിയുടെ സലീമിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതായും ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ടീം പ്രവർത്തനവും തന്ത്രപരമായ കളിയുമാണ് കിരീടനേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ടീം മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു.
