Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:54 AM IST

    ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ എ​ഫ്‌.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ എ​ഫ്‌.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    മാ​ർ​ക്കോ ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്കോ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്

    ഹൈ​പ്പ​ർ എ​ഫ്‌.​സി ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ർ​ക്കോ ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്കോ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് കി​രീ​ടം. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് മാ​ർ​ക്കോ ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്കോ എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നേ​ട്ടം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സി​ൽ​വ​ർ സ്റ്റാ​ർ എ​ഫ്‌.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ ജി​ത്തു​വി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി ജു​നൈ​ദി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി അ​ർ​ജു​ന​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച ടീം ​മാ​നേ​ജ​റാ​യും കോ​ച്ചാ​യും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ സ​ലീ​മി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ടീ​മി​ലെ എ​ല്ലാ താ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​താ​യും ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ടീം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ക​ളി​യു​മാ​ണ് കി​രീ​ട​നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നും ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:football tournamentall indiaKuwait
    X