Madhyamam
    Kuwait
    8 Aug 2025 8:41 AM IST
    8 Aug 2025 8:41 AM IST

    വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ‘അ​ലി​ഫ്’ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    alif
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പെ​ർ​ഫ്യൂം രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘അ​ലി​ഫ്’ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ​ത​രം പെ​ർ​ഫ്യൂ​മു​ക​ൾ​ക്കും വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്രി​ബി, ഫെ​റാ​റി, ജാ​ഗ്വാ​ർ, ഡേ​വി​ഡോ​ഫ്, കെ​ൽ​വി​ൻ ക്ലീ​ൻ, നൈ​റ്റ് ക്ല​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ ഓ​ഫ​റി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്രി​ബി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് വി​ല​യി​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    മ​റ്റു ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലും വി​ല​ക്കു​റ​വും പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ലു​ലു അ​ൽ​റാ​യി ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ലാ​ണ് ഈ ​ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക.പെ​ർ​ഫ്യൂ​മു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ എ​ല്ലാ​ത​രം സു​ഗ​ന്ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ൽ​റാ​യി, ദ​ജീ​ജ്, ഖു​റൈ​ൻ, ജ​ഹ്റ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ‘അ​ലി​ഫ്’ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

