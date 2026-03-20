അലേർട്ട് മെസേജുകൾ ഇനി മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആസന്നമായതോ സംഭവിക്കുന്നതോ ആയ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനായി സെല്ലുലാർ അധിഷ്ഠിത അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ പരീക്ഷണാത്മക സമാരംഭം ആരംഭിച്ചു സെന്റർ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (സി.ജി.സി). ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഹുവാവേ ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ സേവനം ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും വൈകാതെ വ്യാപിപ്പിക്കും.
മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: മുന്നറിയിപ്പ് സ്വരത്തോടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന, ടോൺ ഉപയോഗിച്ച് എസ്.എം.എസ് വഴി മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ, നിശബ്ദ അറിയിപ്പുകൾ അയക്കൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അയക്കുക.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മുൻഗണനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അലേർട്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ടെലികോം ദാതാക്കളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഈ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് പൊതു സുരക്ഷയും അടിയന്തര തയാറെടുപ്പും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ സർക്കാർ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പദ്ധതി.
