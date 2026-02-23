Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 8:29 AM IST

    ല​ഹ​രി-​മ​ദ്യ​വ​ർ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    ല​ഹ​രി-​മ​ദ്യ​വ​ർ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    ല​ഹ​രി-​മ​ദ്യ​വ​ർ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    ഡോ. ​സ​മീ​ർ ഹു​മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ആ​ത്മീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ല​ഹ​രി-​മ​ദ്യ​വ​ർ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ്, കു​വൈ​ത്ത് ഹാ​ർ​ട്ട് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡെ​ന്റ​ൽ അ​ല​യ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജ​ലീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക്യാ​മ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന യോ​ഗം എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ​മീ​ർ ഹു​മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ല​ഹ​രി-​മ​ദ്യ​വ​ർ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​യു​മാ​യ റ​വ. ഫാ. ​ഡോ. ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ എ​ബി ശാ​മു​വേ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് എ​ൻ. കോ​ശി ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഫി​ലി​പ്പോ​സ് ജോ​ർ​ജ്, ഐ​ഡാ​ക്ക് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ ഡോ. ​ജോ​ഷി​ൻ സൂ​സ​ൻ, സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക സ​ഹ​വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി ദീ​പ​ക് അ​ല​ക്സ് പ​ണി​ക്ക​ർ, ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് റോ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഡോ. ​ഹി​ഷാം, കു​വൈ​ത്ത് ഹാ​ർ​ട്ട് ഫൌ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, കെ.​എ​സ്. വ​ർ​ഗീ​സ്, സി.​ഈ.​ഓ. ഗ​ൾ​ഫ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, സാ​മു​വേ​ൽ കാ​ട്ടൂ​ർ​ക​ളീ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.​കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 350ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

