Madhyamam
    Posted On
    15 Aug 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 12:26 PM IST

    മദ്യദുരന്തം; മരിച്ചത് ആരൊക്കെ? ഞെട്ടലിൽ പ്രവാസി സമൂഹം

    deadbody
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ച് 13 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ​പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.സ​മ്പൂ​ർ​ണ മ​ദ്യ​നി​രോ​ധ​വും ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ചു​ള്ള നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് വ​ൻ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ ആ​രൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന പൂ​ർ​ണ​വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ ആ​രെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​ല്ല. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഉ​​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ആ​ശു​പ​​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​ണാ​താ​യ​വ​രും ഫോ​ണി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ​ല​രും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് തെ​റ്റാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ദ്യ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ 40ഓ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ ചി​ല​ർ അ​ത്യാ​ഹി​ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എം​ബ​സി ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യും എം​ബ​സി എ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 63 ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ വി​ഷ​ബാ​ധ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​യും ഇ​തി​ൽ 13 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​താ​യു​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. 31 കേ​സു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​ആ​ർ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. 51 പേ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​യി. 21 പേ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യോ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യോ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ഷ​യം ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്ത കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​

