Madhyamam
    Posted On
    17 Aug 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 9:53 AM IST

    മ​ദ്യ ദു​ര​ന്തം: കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന, നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നു

    മ​ദ്യ ദു​ര​ന്തം: കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന, നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ദ്യദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഇ​നി​യും ഉ​യ​രാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ല അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ല​രും തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    പ​ല​രെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും വി​ദ​ഗ്ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​കാ​രം ഇ​തു​വ​രെ 23 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. 160 പേ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. 40 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ വി​ഷ​ബാ​ധ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദു​രു​ന്ത​ത്തി​ല്‍ മ​രി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ശ​നി​യാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. മ​റ്റു ര​ണ്ടു മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ദ​ബ​യ്യ​യി​ലും ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ദ​ബ​യ്യ​യി​ലെ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു പ്ര​വാ​സി മ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ഹ്‌​റ​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​വാ​സി​യെ​യും മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ര​ണ്ട് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.


    67 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ; മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ദ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 67 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മെ​ഥ​നോ​ളു​മാ​യി നേ​പ്പാ​ൾ പൗ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ഇ​വ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യും ഇ​യാ​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നും മ​റ്റൊ​രു നേ​പ്പാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യും പി​ടി​യി​ലാ​യി. ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ മു​ഖ്യ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നെ​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​നെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്തി​യ സ​മാ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ, അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും ബ​ന്ധ​മു​ള്ള 67 പേ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​റ് ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് നാ​ല് ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

