Madhyamam
    Posted On
    29 Dec 2025 4:08 PM IST
    Updated On
    29 Dec 2025 4:14 PM IST

    കുവൈത്തിൽ വാഹനാപകടം; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു

    *എഴുപുന്ന പെരേപ്പറമ്പിൽ ശാരദാ ദേവിയാണ് മരിച്ചത്
    കുവൈത്തിൽ വാഹനാപകടം; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു
    ശാരദാ ദേവി

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ശാരദാ ദേവി (64) മരണപ്പെട്ടു. ആലപ്പുഴ എഴുപുന്ന പെരേപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ വിശ്വനാഥൻ നായരുടെ ഭാര്യയാണ്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം കുവൈത്ത് ഫ്യൂണൈറ്റീസ് ഏരിയയിലാണ് അപകടം.

    പ്രയാണം കുവൈത്ത് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മംഗഫ് യൂനിറ്റ് കൺവീനറായ ശാരദാ ദേവി കുവൈത്ത് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ സുപരിചിതയായിരുന്നു.

    അദാൻ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പ്രയാണം കുവൈത്ത് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സമീർ കാസീം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണ്.

