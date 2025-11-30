Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആലപ്പുഴ സ്വദേശി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 4:06 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 4:06 PM IST

    ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    ശരത് ഗോപാൽ

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ പെണ്ണുക്കര സ്വദേശി പുളിപ്പാറമോടിയിൽ കിഴക്കേതിൽ ശരത് ഗോപാൽ (35) കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി മുബാറക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

    അതിനിടയിൽ സ്ട്രോക് സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. കുവൈത്തിൽ എത്തിയിട്ട് രണ്ട് മാസമേ ആയുള്ളൂ. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കല കുവൈത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:strokeAlappuzha Native DeadMubarak HospitalObit Kuwait
    News Summary - Alappuzha native died in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X