    26 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 10:46 AM IST

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    രാ​ജീ​വ് ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മ​നോ​ജ്‌ പ​രി​മ​ണം (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രാ​ഹു​ൽ ദേ​വ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (അ​ജ്പ​ക് ) വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു യോ​ഗം യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് പൈ​നും​മൂ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി, അ​ജ്പ​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജീ​വ്‌ ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി, മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, അ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം, ലി​സ്സ​ൻ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റി​ൽ ജോ​ൺ അ​ല​ക്സ്‌ ച​മ്പ​ക്കു​ളം വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് വ​രി​ക്കോ​ലി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ളും, ഷീ​ന മാ​ത്യു വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    2026-28 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. രാ​ജീ​വ് ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മ​നോ​ജ്‌ പ​രി​മ​ണം (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രാ​ഹു​ൽ ദേ​വ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം (പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മ​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ലി​ബു പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ, (സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി, കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് പൈ​നും​മൂ​ട്ടി​ൽ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​മാ​ർ), സി​റി​ൽ ജോ​ൺ അ​ല​ക്സ് ച​മ്പ​ക്കു​ളം (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, സു​രേ​ഷ് വ​രി​ക്കോ​ലി​ൽ (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​ർ), ബാ​ബു ത​ല​വ​ടി, എ. ​ഐ കു​ര്യ​ൻ, പ്ര​ജീ​ഷ് മാ​ത്യു, സ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ലി​യി​ൽ, ജെ.​ജോ​ർ​ജ്, ലി​സ്സ​ൻ ബാ​ബു (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: ജീ​ജോ കാ​യം​കു​ളം, സു​മേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജോ​ൺ തോ​മ​സ് കൊ​ല്ല​ക​ട​വ്, സാം ​ആ​ന്റ​ണി. സ​ജീ​വ് കാ​യം​കു​ളം ( ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ), സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി അ​ജി കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, സി​ബി പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ, ശ​ശി വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര, മ​നു പ​ത്തി​ച്ചി​റ, ഷി​ഞ്ചു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ലി​നോ​ജ്‌ വ​ർ​ഗീ​സ്, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ കെ. ​എ​സ്, ജോ​മോ​ൻ ജോ​ൺ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, വി​ഷ്ണു നാ​യ​ർ വെ​ണ്മ​ണി, അ​നി പാ​വു​രെ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ജി​ബി ത​ര​ക​ൻ, അ​നീ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, അ​ജി ഈ​പ്പ​ൻ, സ​ലീം പ​തി​യാ​ര​ത്, അ​ജി​ത് തോ​മ​സ് ക​ണ്ണ​മ്പാ​റ, ര​തീ​ഷ് കു​ട്ടേ​മ്പേ​രൂ​ർ, ശ​ര​ത് കു​ട​ശ​നാ​ട്, റോ​ബി​ൻ കെ.​ജെ, ബി​ജു മാ​ത്യു, ആ​ദ​ർ​ശ് ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സാ​റ​മ്മ ജോ​ൺ​സ് (ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ), കീ​ർ​ത്തി സു​മേ​ഷ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ദി​വ്യ സേ​വ്യ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഷീ​ന മാ​ത്യു (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​നി​ത അ​നി​ൽ, ബി​ന്ദു ജോ​ൺ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ന്മാ​ർ) ആ​നി മാ​ത്യു (ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ) സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി ല​ക്ഷ​മി സ​ജീ​വ്, ടീ​ന ഷി​ഞ്ചു, ചി​ന്നു ലി​നോ​ജ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സു​ലേ​ഖ അ​ജി, ജ​യാ ജീ​ജോ, സി​മി ര​തീ​ഷ്, പാ​ർ​വ​തി അ​നി, ശി​വ​ശ്രീ ര​തീ​ഷ്, ശ്രീ​ദേ​വി, അ​നു അ​നീ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, സു​മി വി​പി​ൻ, ജ​യ​ശ്രീ മോ​നി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ആ​ഡി​റ്റേ​ഴ്സാ​യി സേ​വി​യ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ന്ദീ​പ് നാ​യ​ർ, കോ​ര മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രെ​യും യോ​ഗം നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    News Summary - Alappuzha District Expatriate Association Kuwait gets new leadership
