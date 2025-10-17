Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:57 AM IST

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി

    എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് പൈ​നും​മൂ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ഡ്വ. ജോ​ൺ തോ​മ​സ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജീ​വ് ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് വ​രി​ക്കോ​ലി​ൽ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം, വ​നി​ത​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ലി​സ​ൻ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റി​ൽ ജോ​ൺ അ​ല​ക്സ് ച​മ്പ​ക്കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നോ​ജ് പ​രി​മ​ണം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പ്, തി​രു​വാ​തി​ര, ഗാ​ന​മേ​ള, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് , പു​ലി​ക്ക​ളി, സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.

    ബാ​ബു ത​ല​വ​ടി, കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ, പ്ര​ജീ​ഷ് മാ​ത്യു, അ​ശോ​ക​ൻ, ലി​ബു, രാ​ഹു​ൽ ദേ​വ്, മ​നു, ജോ​ൺ തോ​മ​സ്, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, സു​മേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ജീ​വ്, സാം ​ആ​ന്റ​ണി, സ​ലിം പ​തി​യാ​ര​ത്ത്, ശ​ശി, സി​ബി പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ, ജി​ജോ, മ​നോ​ജ്, ഷി​ഞ്ചു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ലി​നോ​ജ്‌ വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ജി കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, അ​നീ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, വി​ഷ്ണു ജി. ​നാ​യ​ർ, സ​ന്ദീ​പ് നാ​യ​ർ, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ കെ.​എ​സ്, അ​ജി​ത് തോ​മ​സ്, വി​ൽ​സ​ൺ, ശ​ര​ത്, ആ​ദ​ർ​ശ് ദേ​വ​ദാ​സ്, ഷീ​ന മാ​ത്യു, അ​നി​ത അ​നി​ൽ, സു​നി​ത ര​വി, സാ​റാ​മ്മ ജോ​ൺ​സ്, ബി​ന്ദു ജോ​ൺ, ദി​വ്യ സേ​വ്യ​ർ, പൗ​ർ​ണ​മി സം​ഗീ​ത്, സി​മി ര​തീ​ഷ്, ആ​നി മാ​ത്യു, കീ​ർ​ത്തി സു​മേ​ഷ്, അ​ശ്വ​തി സ​ന്ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamKuwaitExpatriate AssociationAlappuzhacelebrates
    News Summary - Alappuzha District Expatriate Association celebrates Onam in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X