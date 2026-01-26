Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    അ​ൽ​നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ പു​തു​വ​ത്സര- ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    പു​തു​വ​ത്സര- ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന

    നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ അ​ൽ​നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ പു​തു​വ​ത്സര- ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം 'മ​ർ​ഹ​ബ 2026', വ്യ​ത്യ​സ്ഥ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​സ്പി​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത് വി ​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ന​ന്ദി പ​റ​യാ​നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യാ​ശ​യോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ഷി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹ് ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ഞ്ജീ​വ് പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഷി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് അ​സീം സേ​ട്ടു സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഷി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഗു​ണ​ശീ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മാ​നേ​ജ​ർ ലൂ​സി​യ വി​ല്യം​സ്, ഇ​ഷ സൈ​റ റ​സ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മാ​ജി​ക് ഷോ, ​ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്, സ്റ്റാ​ഫ് അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൃ​ത്ത നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

