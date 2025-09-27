Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫാ​ർ​മ​സി ദി​നം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:20 AM IST

    ഫാ​ർ​മ​സി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്

    text_fields
    bookmark_border
    pharmacy day
    cancel
    camera_alt

    ശി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ അ​ബ്ബാ​സി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫാ​ർ​മ​സി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സ്റ്റാ​ഫ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ർ​മ​സി ദി​നം ശി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ അ​ബ്ബാ​സി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.കേ​ക്ക് ക​ട്ടി​ങ്, മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി. അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത് വി ​നാ​യ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യ്യൊ​പ്പു പ​തി​ഞ്ഞ​വ​രാ​യാ​ണ് ലോ​കം ആ​തു​ര ശു​ശ്രു​ശ​ക​രെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് മാ​നേ​ജ​ർ ലൂ​സി​യ വി​ല്യം​സ്, ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ല​ത അ​രു​ൺ, ഷൈ​ബി ന​ബീ​ൽ, ഹ​സ്ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ,ന​ഴ്സിം​ഗ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജു​മാ​ർ മ​റ്റു ക്ലി​നി​ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsPharmacy DayAl Nahil Clinic
    News Summary - Al Nahil Clinic celebrates Pharmacy Day
    Similar News
    Next Story
    X