    6 Feb 2026 12:11 PM IST
    date_range 6 Feb 2026 12:11 PM IST

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ്യ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ്യ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ,    മുഹ​മ്മ​ദ് ജം​ഷീ​ർ,       ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം സ​ബാ​ഹി​യ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    കെ.​ഐ.​ജി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ലി​ഫ് ഷു​ക്കൂ​ർ, മ​ദ്റ​സ അ​ഡ്മി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​യാ​സ് ഇ​സ് ലാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ (പ്ര​സി.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജം​ഷീ​ർ (സെ​ക്ര.), ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ട്ര​ഷ.), സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് (വൈ.​പ്ര​സി.), ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ജോ.​സെ​ക്ര.), ന​സീ​ഫ് (അ​സി. ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    X