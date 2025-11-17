Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅൽ മദ്റസത്തുൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:07 PM IST

    അൽ മദ്റസത്തുൽ ഇസ്‍ലാമിയ സാൽമിയ ‘ഫിയസ്റ്റ- 2025’

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ മദ്റസത്തുൽ ഇസ്‍ലാമിയ സാൽമിയ ‘ഫിയസ്റ്റ- 2025’
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സാ​ൽ​മി​യ ‘ഫി​യ​സ്റ്റ- 2025’ മ​ഹ്‌​മൂ​ദ്‌ ഹൈ​ദ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​സ്അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ഹി​ന്താ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ സാ​ൽ​മി​യ ‘ഫി​യ​സ്റ്റ -2025’ റി​ഗ്ഗാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​ദ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ഹ്‌​മൂ​ദ്‌ ഹൈ​ദ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​സ്അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ഹി​ന്താ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ദ്റ​സ അ​ഡ്മി​നു​മാ​യ റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ, കെ.​ഐ.​ജി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സു​ഫ്, ഐ​വ കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ദ അ​ൻ​വ​ർ, ഐ​വ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്‌​മ ശ​രീ​ഫ്, സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ കെ ​റ​ഷീ​ദ്, മം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ന​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ഐ​വ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സീ​റ ബാ​നു, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, വി.​എം.​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും ന​ട​ന്നു. പി.​ടി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​ഐ.​ജി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി സ​മാ​പ​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulf
    News Summary - Al Madrasatul Islamiya Salmiya ‘Fiesta- 2025’
    Similar News
    Next Story
    X