Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 9:08 AM IST

    അ​ൽ മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    അ​ൽ മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    ഫ​ർ​വാ​നി​യ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തൗ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റി​ഗാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ഫീ​സ് പാ​ടൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​സീ​ന മൊ​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തൗ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷ​സ്‌​മ അ​ബ്ദു​ൽ ശു​ക്കൂ​ർ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മ​ദ്‌​റ​സ അ​ഡ്മി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ഹി​ദ് തൗ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ടി​നു ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ള​യ​ത് നി​ഷാ​ദ് ഇ​ട​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്വാ​ളി​റ്റി ഫു​ഡ് സ്‌​റ്റ​ഫ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ, കെ.​ഐ.​ജി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​റ​ഫാ​ത്ത്, അ​ബാ​സി​യ മ​ദ്‌​റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പി.​ടി.​പി. ആ​യി​ശ, സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ അ​ഡ്മി​ൻ റി​ഷ്‌​ദി​ൻ അ​മീ​ർ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​റ​ഈ​സ്, ഖാ​സിം, മ​ദ്‌​റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

