Madhyamam
    Kuwait
    31 Dec 2025 1:17 PM IST
    31 Dec 2025 1:17 PM IST

    ക​ലാ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ ‘മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റ്’

    ക​ലാ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ ‘മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റ്’
    അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ ‘മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ’ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ട്രോ​ഫി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളാ​യി ആ​സ്പ​ർ ബൈ​ലിം​ഗ്വി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ മ​ഖ്ദൂം ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    കു​ഞ്ഞാ​ലി​മ​ര​ക്കാ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ, വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, നാ​ട​കം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​ത​രം ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​നെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം മു​നീ​ർ മൗ​ല​വി അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ക്ലാ​സ് അ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ഴി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഷ​ഹീ​ദ് ല​ബ്ബ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹാ​ഫി​സ് ഹാ​രി​സ് അ​ൽ ഹാ​ദി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മാം​ഗോ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ക​ൽ​ട്രൊ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, കോം​ട്ട​ൻ മൊ​ബൈ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, പി.​ടി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​റ​ഫ​ലി മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷം​നാ​ദ് മൗ​ല​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

