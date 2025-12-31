കലാവിരുന്നൊരുക്കി അൽ ഹിദായ മദ്റസ ‘മദ്റസ ഫെസ്റ്റ്’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ അൽ ഹിദായ മദ്റസ വിദ്യാർഥികളുടെ മദ്റസ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ ടീമുകളായി ആസ്പർ ബൈലിംഗ്വിൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ടീം ജേതാക്കളായി.
കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. കുട്ടികളുടെ ഖുർആൻ, വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ, ഒപ്പന, ദഫ് മുട്ട്, കോൽക്കളി, നാടകം തുടങ്ങി വിവിധതരം കലാ മത്സരങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിനെ വർണാഭമാക്കി. മത്സരാർഥികൾക്കും ചാമ്പ്യന്മാർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി. സമാപന സമ്മേളനം മുനീർ മൗലവി അൽ ഖാസിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ അധ്യായനവർഷം ക്ലാസ് അഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴിൽ നിന്നും വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. അൽ ഹിദായ മദ്റസ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് ഷഹീദ് ലബ്ബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മദ്റസ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ഹാഫിസ് ഹാരിസ് അൽ ഹാദി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മാംഗോ ഓപറേഷൻ മാനേജർ മുഹമ്മദ് അലി, കൽട്രൊ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഇസ്മായിൽ, കോംട്ടൻ മൊബൈൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ ജലീൽ, പി.ടി.എ സെക്രട്ടറി ഷെറഫലി മുഹിയുദ്ദീൻ അൽ ഖാസിമി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഷംനാദ് മൗലവി സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ശിഹാബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
