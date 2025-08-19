അൽ ഹിദായ മദ്റസ ഈ മാസം 30 മുതൽ ആരംഭിക്കുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അബ്ബാസിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ ഹിദായ മദ്റസ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആഗസ്റ്റ് 30ന് ആരംഭിക്കും. ഒന്ന് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. നാല് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രവേശനം.
ഖുർആൻ പഠനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം, കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനസുരിച്ച ശാസ്ത്രീയവും ലളിതവുമായ സിലബസ്, മലയാള ഭാഷ പഠനം, കല സാഹിത്യ പരിശീലനം, കഴിവുറ്റ അധ്യാപകർ, തൃപ്തികരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നിവ അൽ ഹിദായ മദ്റസയുടെ പ്രത്യേകതകളാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
കുവൈത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹന സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 10.00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2.00 വരെയാണ് ക്ലാസ്. ഫോൺ: 60903554, 66589695.
