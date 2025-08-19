Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 19 Aug 2025 10:40 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 10:40 AM IST

    അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ ഈ​ മാ​സം 30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ ഈ​ മാ​സം 30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ല് വ​യ​സ്സ് മു​ത​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ, പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​ന​സു​രി​ച്ച ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും ല​ളി​ത​വു​മാ​യ സി​ല​ബ​സ്, മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പ​ഠ​നം, ക​ല സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ശീ​ല​നം, ക​ഴി​വു​റ്റ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ അ​ൽ ഹി​ദാ​യ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.00 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.00 വ​രെ​യാ​ണ് ക്ലാ​സ്. ഫോ​ൺ: 60903554, 66589695.

    News Summary - Al-Hidaya Madrasa will start from the 30th of this month.
