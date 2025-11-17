Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ൽ അ​ഖ്‌​സ പ​ള്ളി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:13 PM IST

    അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ പ​ള്ളി അ​തി​ക്ര​മം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ പ​ള്ളി അ​തി​ക്ര​മം; ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ പ​ള്ളി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് സാ​ൽ​ഫി​റ്റി​ലെ ഹാ​ജ ഹ​മീ​ദ പ​ള്ളി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള​തു​മാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂസ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും അ​ച​ഞ്ച​ല​വു​മാ​യ നി​ല​പാ​ടും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തു​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണം - അ​റ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി യൂ​നി​യ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ പ​ള്ളി​യു​ടെ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​തും, പ്ര​കോ​പ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും, പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​യെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തും യൂ​നി​യ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഹാ​ജ ഹ​മീ​ദ പ​ള്ളി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​വും യൂ​നി​യ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ മ​ത​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണി​വ. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബാ​ധ്യ​സ​ഥ​രാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തെ യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mosqueviolational-AqsaCondemnsKuwait
    News Summary - Al-Aqsa Mosque Violation; Kuwait Strongly Condemns
    Similar News
    Next Story
    X