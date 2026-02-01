Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 1:39 PM IST

    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി-​ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി-​ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി-​ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ത് ഷെ​ലാ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) -കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള- കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​മി​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദാ​ൻ ബ്ല​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ത് ഷെ​ലാ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ശ്രീ​നാ​ഥ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ലെ നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു. ബി.​ഡി.​കെ, അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളോ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള - കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Blood donation campsgulf news malayalamKuwaith News
