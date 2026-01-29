Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    29 Jan 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 12:08 PM IST

    ഐ​വ അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ .

    ഐ​വ അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ .
    ആ​യി​ഷ നു​ഹ, ഫാ​ത്തി​മ ഫ​ർ​ഹ, ഫാ​ത്തി​മ നി​മ, അ​മ്ന സ​ലീം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​വ) അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് യൂ​നി​റ്റ് യോ​ഗ​വും 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ന​ട​ന്നു. ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ഹ​ന സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ൽ​ഹ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഇ​ല​ൻ ശു​അ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി.

    മ​ഹ്ബൂ​ല യൂ​നി​റ്റ് ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജു​ബീ​ന സ​നൂ​ജ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഐ​വ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​മീ​ന ഉ​ൽ​ബോ​ധ​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ത്തി. മു​ൻ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബു​ഷ്റ നാ​ഷി​ദ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ആ​യി​ഷ നു​ഹ (പ്ര​സി), ഫാ​ത്തി​മ ഫ​ർ​ഹ (വൈ.​പ്ര​സി), ഫാ​ത്തി​മ നി​മ (സെ​ക്ര), അ​മ്ന സ​ലീം (ജോ.​സെ​ക്ര)

