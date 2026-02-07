Begin typing your search above and press return to search.
7 Feb 2026 12:02 PM IST
7 Feb 2026 12:02 PM IST
ഐവ സാൽമിയ-അമ്മാൻ മലർവാടി ബാലസംഘം യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾtext_fields
News Summary - Aiva Salmiya-Amman Malarwadi Children's Association Unit Officers
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഐവ സാൽമിയ ഏരിയയുടെ കീഴിലുള്ള മലർവാടി ബാലസംഘം യൂനിറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി.ഐവ സാൽമിയ - അമ്മാൻ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഭാരവാഹികൾ - സാൽമിയയൂനിറ്റ്: റാസി അസാം (ക്യാപ്റ്റൻ ), മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് നിസാർ(വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), താലിഷ് ദയാൻ(സെക്രട്ടറി) അമ്മാൻ യൂനിറ്റ് - അയാൻ അഹ്മദ്(ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുല്ല മുദസ്സിർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), മുഹമ്മദ് റയ്യാൻ (സെക്രട്ടറി ).
