കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ​വ സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി.ഐ​വ സാ​ൽ​മി​യ - അ​മ്മാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ - സാ​ൽ​മി​യയൂ​നി​റ്റ്: റാ​സി അ​സാം (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ് നി​സാ​ർ(​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), താ​ലി​ഷ് ദ​യാ​ൻ(​സെ​ക്ര​ട്ട​റി) അ​മ്മാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് - അ​യാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്(​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ദ​സ്സി​ർ (വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​യ്യാ​ൻ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി ).