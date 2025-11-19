Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:27 AM IST

    ഐവ കുവൈത്ത് ഖുർആൻ പഠിതാക്കളുടെ സംഗമം

    ഐവ കുവൈത്ത് ഖുർആൻ പഠിതാക്കളുടെ സംഗമം
    ഐ​വ കു​വൈ​ത്ത് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ​വ കു​വൈ​ത്ത് പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം റി​ഗ്ഗാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഐ​വ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി​സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലെ 300 ഓ​ളം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ണ്ഡി​ത​നും, വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി ‘ഖു​ർ​ആ​നി​ലൂ​ടെ മ​ന​ശാ​ന്തി’ എ​ന്ന ത​ല​കെ​ട്ടി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ദൈ​വ​സ്മ​ര​ണ​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ മ​ന​ശാ​ന്തി കൈ​വ​രി​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും, മാ​ന​വ​രാ​ശി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ജ​യം വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഐ​വ കു​വൈ​ത്ത് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ സ​ദ​സ്സ്

    ഐ​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​മി​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മ ശ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​നി​യ സാ​ബി​ർ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മെ​ഹ​ബൂ​ബ സ​മാ​പ​ന​വും ന​ന്ദി​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

