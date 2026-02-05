ഐവ അബൂ ഹലീഫ ഏരിയ മലർവാടി യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഐവ അബൂഹലീഫ എരിയക്ക് കീഴിലെ അബൂഹലീഫ , മഹ്ബൂല മലർവാടി ബാലസംഘം യൂനിറ്റുകളിൽ 2026- 27 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു.
മലർവാടി യൂനിറ്റ് കൺവീനർമാരായ സൗജ മുജീബ്, നാജിയ മെഹ്നാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐവ ടീം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു. ഭാരവാഹികൾ: അബൂ ഹലീഫ യൂനിറ്റ്- ഹാഫ സാജിദ് (ക്യാപ്റ്റൻ), മർവ മുജീബ് (വൈ. ക്യാപ്റ്റൻ), റയ്യാൻ ഹാരിസ് (സെക്ര). മഹ് ബൂല യൂനിറ്റ്: മുഹമ്മദ് നുറൈസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഫ്ഫ റമീസ് (വൈ. ക്യാപ്റ്റൻ), ജുവൈൻ ജിശാബ് (സെക്ര)
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register