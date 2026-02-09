Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:00 AM IST

    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ മ​ല​ർ​വാ​ടി യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ മ​ല​ർ​വാ​ടി യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ ഹി​റ, ജ​ലീ​ബ്, ബി​ൽ​ക്കി​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​ർ​വാ​ടി യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹ​ർ​ബാ​ൻ, ഹു​സ്ന, ന​ബീ​ല എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഐ​വ ടീം ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹി​റ യൂ​നി​റ്റ്: ഷ​മ്മാ​സ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഇ​ഷ റി​യാ​സ് (വൈ. ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഐ​സ സൈ​ന​ബ് (സെ​ക്ര). ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ്: സൈ​ബ സൈ​ന​ബ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), റ​യാ​ൻ ന​വാ​സ് (വൈ.​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), നൈ​ഫ (സെ​ക്ര). ബി​ൽ​ക്കീ​സ് യൂ​നി​റ്റ്: സി​ജു​വ(​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), നൗ​റി​ൻ (വൈ. ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​മാ​നി (സെ​ക്ര).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Aiva Abbasia Area Malarwadi Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X