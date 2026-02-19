Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 10:37 AM IST

    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍
    cancel
    camera_alt

    ഐ​ഷ സ​ഹ്റ, ഷെ​സ ഫ​ർ​ഹീ​ൻ, ഫി​ദ റാ​ഷി​ദ്, മി​ൻ​ഹ ഷാ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മി മ​നാ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ൻ​ഹ ന​വാ​സ് ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ലു​ബാ​ബ അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് സ്റ്റ​ഡി ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. ഐ​ഷ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​ദ സ​മാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സ്മി​ൻ ഷു​ക്കൂ​ർ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷൈ​മ സ​യ്യി​ദ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഐ​ഷ സ​ഹ്റ (പ്ര​സി), ഫി​ദ റാ​ഷി​ദ് (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷെ​സ ഫ​ർ​ഹീ​ൻ (സെ​ക്ര), മി​ൻ​ഹ ഷാ (​ജോ.​സെ​ക്ര).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Aiva Abbasia Area Girls Wing Officers
    Similar News
    Next Story
    X