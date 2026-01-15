ഐവ അബ്ബാസിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികള്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇസ്ലാമിക് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ (ഐവ) അബ്ബാസിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്ബാസിയ പ്രവാസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐവ കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളായ സബീന റസാഖ് , ആരിഫ മെഹബൂബ് എന്നിവര് നിയന്ത്രിച്ചു.
ഏരിയയിലെ മൂന്ന് ഐവ യൂനിറ്റുകളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. റബീബ മുഹമ്മദ് ഖുര്ആൻ പാരായണം നടത്തി. മുന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സമീറ മുനീര് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
അബ്ബാസിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ: സുമി മനാഫ് (പ്രസി.), ജസ്നാസ് ഹഫ്സൽ(സെക്ര.), നബീല നബീല് (ട്രഷ.), ജാസ്മിൻ ഷുക്കൂര് (വൈ. പ്രസി), ജൗഹറ മിറാഷ് (ജോ. സെക്ര.),സമീറ മുനീര് (തർബിയത്ത്), ഷൈമ സയ്യിദ് (ഗേൾസ് വിങ്).
ഹിറ യൂനിറ്റ്: രേഷ്മ സിയാസ് (പ്രസി.), നെജു ഷഫീഖ് (സെക്ര.), റബീബ മുഹമ്മദ് (ട്രഷ.).
ജലീബ് യൂനിറ്റ്: സമീറ മുനീർ(പ്രസി.), ഫാരിഷ വഹാബ് (സെക്ര.), ഷിബിന നവാസ് (ട്രഷ.).
ബിൽക്കീസ് യൂനിറ്റ്: ഷൈമ സയ്യിദ് (പ്രസി.), നജ്മ ഖാലിദ് (സെക്ര.), ഫാത്തിമ ഫിർദൗസ് (ട്രഷ.).
