Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Jan 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 11:43 AM IST

    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍

    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍
    സു​മി മ​നാ​ഫ് ,ജ​സ്നാ​സ് ഹ​ഫ്സ​ൽ,   ന​ബീ​ല ന​ബീ​ല്‍

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​വ) അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ബാ​സി​യ പ്ര​വാ​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഐ​വ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സ​ബീ​ന റ​സാ​ഖ് , ആ​രി​ഫ മെ​ഹ​ബൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ഐ​വ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു. റ​ബീ​ബ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​ര്‍ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ന്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​റ മു​നീ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സു​മി മ​നാ​ഫ് (പ്ര​സി.), ജ​സ്നാ​സ് ഹ​ഫ്സ​ൽ(​സെ​ക്ര.), ന​ബീ​ല ന​ബീ​ല്‍ (ട്ര​ഷ.), ജാ​സ്മി​ൻ ഷു​ക്കൂ​ര്‍ (വൈ. ​പ്ര​സി), ജൗ​ഹ​റ മി​റാ​ഷ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.),സ​മീ​റ മു​നീ​ര്‍ (ത​ർ​ബി​യ​ത്ത്), ഷൈ​മ സ​യ്യി​ദ് (ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ്).

    ഹി​റ യൂ​നി​റ്റ്: രേ​ഷ്മ സി​യാ​സ് (പ്ര​സി.), നെ​ജു ഷ​ഫീ​ഖ് (സെ​ക്ര.), റ​ബീ​ബ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ.).

    ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ്: സ​മീ​റ മു​നീ​ർ(​പ്ര​സി.), ഫാ​രി​ഷ വ​ഹാ​ബ് (സെ​ക്ര.), ഷി​ബി​ന ന​വാ​സ് (ട്ര​ഷ.).

    ബി​ൽ​ക്കീ​സ് യൂ​നി​റ്റ്: ഷൈ​മ സ​യ്യി​ദ് (പ്ര​സി.), ന​ജ്മ ഖാ​ലി​ദ് (സെ​ക്ര.), ഫാ​ത്തി​മ ഫി​ർ​ദൗ​സ് (ട്ര​ഷ.).

    Kuwait News Officials gulf news malayalam
    News Summary - Aiva Abbasi high officials
