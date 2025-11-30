Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​യ​ർ​ബ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:32 AM IST

    എ​യ​ർ​ബ​സ് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്; കു​വൈ​ത്തി​ലും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​യ​ർ​ബ​സ് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്; കു​വൈ​ത്തി​ലും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​യ​ർ​ബ​സ്, ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ഴ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്

    എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് കു​വൈ​ത്തി​ലും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 6000 എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​യ​ർ​ബ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും സ​ർ​വി​സി​നെ ബാ​ധി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഏ​റ്റ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320.​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തും പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സ​മോ പു​ന:​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ.​സി.​എ) അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ രാ​ജ്ഹി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​തീ​വ്ര​മാ​യ സൗ​രോ​ർ​ജ വി​കി​ര​ണം ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​യ​ർ​ബ​സ് അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഇ.​എ​ൽ.​എ.​സി B ഹാ​ർ​ഡ്‌​വെ​യ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ പ​തി​പ്പാ​യ ‘എ​ൽ104’ തീ​വ്ര​മാ​യ സൗ​ര​ജ്വാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​ത് വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ലി​വേ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി നീ​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. വി​മാ​ന​ത്തെ അ​തി​ന്റെ നി​ർ​ണി​ത പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​കാ​ൻ​കൂ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ന്യൂ​വാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ജെ​റ്റ്ബ്ലൂ എ320 ​വി​മാ​നം പൈ​ല​റ്റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി താ​ഴേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റി​നാ​യി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച് എ​യ​ർ​ബ​സ് നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 171 (കു​വൈ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ +965-24345555 എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ 171 (കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത്) എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ +965-1802050 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.​നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ടീ​മു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ ഫ്ലൈ​റ്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ലോ വ​ലി​യ മാ​റ്റം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലും പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലാ​യും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തി​ന് എ​യ​ർ​ബ​സ്, പി.​എ.​സി.​എ എ​ന്നി​വ​യോ​ട് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Airbus software update; Flight services affected in Kuwait as well
    Similar News
    Next Story
    X