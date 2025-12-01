Begin typing your search above and press return to search.
    എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320 ​അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്; കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി

    എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320 ​അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്; കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് വ്യോ​മ​യാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320 ​ത​രം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ.​സി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വ്യോ​മ​യാ​ന​രം​ഗ​ത്തും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും അ​വ​ർ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​രി​യ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​നോ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നോ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​യ​ർ​ബ​സ്, ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ഴ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 6000 എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​യ​ർ​ബ​സ് തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചു. ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഏ​റ്റ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320.

    ​തീ​വ്ര​മാ​യ സൗ​രോ​ർ​ജ വി​കി​ര​ണം ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​യ​ർ​ബ​സ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

