Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​മാ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:17 AM IST

    വി​മാ​ന യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം; വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ടേ​ക് ‘ഓ​ഫ്’

    text_fields
    bookmark_border
    • വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​യ​ത് ര​ണ്ടുമ​ണി​ക്കൂ​ർ
    • നി​ര​വ​ധി യാ​ത്രി​ക​ർ വി​മാ​ന​ത്താവ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി
    വി​മാ​ന യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം; വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ടേ​ക് ‘ഓ​ഫ്’
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വൈ​കി​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി യാ​ത്രി​ക​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. അ​ടു​ത്ത ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വ്വീ​സു​ക​ളി​ലെ വൈ​കി​പ​റ​ക്ക​ലി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ​ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വ്വീ​സ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​നം ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി 11.03നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ രാ​വി​ലെ 11.55 കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന വി​മാ​നം ഉ​ച്ച1.16 നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​വ​ധി​ക​ഴി​ഞ്ഞും തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന​വ​രും പു​തു​താ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ് പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി മ​ല​ബാ​റി​ൽനി​ന്ന് കു​​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ആ​​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​നം വൈ​കി​​യ​തോ​ടെ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി.

    അ​തു​പോ​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 8.25ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​നം രാ​ത്രി പ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്താ​ൻ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി​യ​തും അ​വ​ധി​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക്കും മ​റ്റ് വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച യാ​ത്രി​ക​രെ ഏ​റെ വ​ല​ച്ചു.രാ​വി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം വൈ​കി​യ​താ​ണ് തി​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സി​നെ​യും ബാ​ധി​ച്ച​ത്. സാ​​​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​മാ​ണ് വൈ​കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​താ​യു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flightDelaygulf newsKuwait NewsAir India
    News Summary - Air India takes off again; It's two hours late on Friday.
    Similar News
    Next Story
    X