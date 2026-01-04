Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:53 PM IST

    അ​ധി​ക ബാ​ഗേ​ജി​ന് ഇ​ള​വു​മാ​യി എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്

    • ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റി​ന് പ​ത്ത് കി​ലോ ബാ​ഗേ​ജ്
    • ജ​നു​വ​രി 16നും ​മാ​ര്‍ച്ച് 10നും ​ഇ​ട​യി​ല്‍ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ
    Air India,Flight,Italy,Delhi,Cancelled, ഡ്രീംലൈനർ, എയർഇന്ത്യ, ഇറ്റലി, മിലാൻ,ഡൽഹി
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​വാ​ർ​ത്ത. ജ​നു​വ​രി 16 മു​ത​ൽ മാ​ര്‍ച്ച് 10 വ​രെ അ​ധി​ക ബാ​ഗേ​ജി​നു​ള്ള നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ കു​റ​ച്ചു. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റി​ന് 10 കി​ലോ അ​ധി​ക ബാ​ഗേ​ജ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 30 കി​ലോ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ത്. ജ​നു​വ​രി 31ന​കം എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പ്, മ​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ് രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഈ ​ഓ​ഫ​ര്‍ ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ഞ്ച് കി​ലോ, പ​ത്ത് കി​ലോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ധി​ക ബാ​ഗേ​ജു​ക​ള്‍ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. അ​തേ​സ​മ​യം, കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കി​ല്ല. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍, ഒ​മാ​ന്‍, ഖ​ത്ത​ര്‍, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഈ ​ഓ​ഫ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ (ര​ണ്ട് ദീ​നാ​ർ), ഒ​മാ​ന്‍ (ര​ണ്ട് റി​യാ​ൽ), ഖ​ത്ത​ര്‍ (ഒ​രു റി​യാ​ൽ), സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (ര​ണ്ട് റി​യാ​ൽ), യു.​എ.​ഇ (ര​ണ്ട് ദി​ർ​ഹം) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വാ​ല്യൂ, എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ലൈ​റ്റ്, എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ഫ്‌​ളെ​ക്‌​സ്, എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ബി​സ് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ഓ​ഫ​ര്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ല്‍ ഈ ​സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ല്‍ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ലൈ​റ്റ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​റ്റെ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും 30 കി​ലോ ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ ബാ​ഗേ​ജാ​ണ് എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. 10 കി​ലോ അ​ധി​ക ബാ​ഗേ​ജ് കൂ​ടി ഓ​ഫ​ര്‍ നി​ര​ക്കി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ളി​ല്‍ 40 കി​ലോ വ​രെ ചെ​ക്ക്-​ഇ​ന്‍ ബാ​ഗേ​ജ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം.

