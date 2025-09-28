Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:25 PM IST

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ട​ൽ; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്തതി​രി​ച്ച​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ലി​യ​തോതിൽ ബാ​ധി​ക്കും
    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ട​ൽ; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്തതി​രി​ച്ച​ടി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​കു​റ​ച്ച​ത് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വെ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ത് മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ലി​യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഈ ​ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടും കോ​ഴി​ക്കോ​ടേ​ക്ക് അ​ഞ്ചും സ​ർ​വി​സാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് നി​ല​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​കും. ഈ ​ര​ണ്ടു റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മ്മ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് കു​വൈ​ത്ത്, അ​ബു​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, ജി​ദ്ദ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ദ​മാം, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, മ​സ്ക​ത്ത് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 96 സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ ഇ​ത് 54 ആ​യി കു​റ​യും. തി​ര​​ക്കേ​റി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ രൂ​പം ന​ൽ​കി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.


    സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം-​കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്,ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ). കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ മ​റ്റു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.



    വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത് നാ​ലി​ര​ട്ടി ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് തി​ര​ക്കു കു​റ​ഞ്ഞ വി​ന്റ​ർ സ​മ​യ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും യാ​ത്ര നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. സ​മ​യ കൃ​ത്യ​ത പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പൂ​ർ​ണ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​വി​സ്. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ വേ​യ്‌​സ്, ജെ​സി​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത് മ​ല​ബാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നും കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ലി​യാ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​നു​ഷ്യ​ത്വര​ഹി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് നി​വാ​സി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കും. എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.




    കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്‍റേ​ത്.സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ദു​രി​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ ര​ഹി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും, മു​ൻ​പു​ള്ള​തു​പോ​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malabarServicesair India ExpressKuwait News
    News Summary - Air India Express services cut; Expatriates suffer
    Similar News
    Next Story
    X