Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​യ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:27 AM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വിസ് വെ​ട്ട​ൽ; മ​റ്റു വി​മാ​നക്കമ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വിസ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വിസ് വെ​ട്ട​ൽ; മ​റ്റു വി​മാ​നക്കമ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വിസ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം.

    ഈ ​ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​കു​വൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​റി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ചും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​വു​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ്. ഇ​വ​യു​ടെ വൈ​ക​ലും മു​ട​ക്ക​വും പ​തി​വാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്, ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഇ​തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ന് പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മേ നി​ല​വി​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​നാ​കൂ. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട​ല്ലാ​തെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് നേ​രി​ട്ടാ​ക്കി സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. വി​ദേ​ശ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ക്‌​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​നീ​തി -കെ.​ഇ.​എ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​​വൈ​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, ക​​ണ്ണൂ​​ർ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​ള്ള സ​​ർ​​വി​​സു​​ക​​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ എ​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ എ​​ക്സ്പ്ര​​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കെ.​ഇ.​എ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ധി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി​യാ​ണ്. കു​​വൈ​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, ക​​ണ്ണൂ​​ർ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​​​ലേ​​ക്ക് നേ​​രി​​ട്ട് യാ​​ത്ര ചെ​​യ്യാ​​ൻ മ​​റ്റു വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ എ​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ എ​​ക്സ്പ്ര​​സ് ന​​ട​​പ​​ടി ഈ ​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​രെ വ​​ലി​​യ​​തോ​തി​ൽ ബാ​​ധി​​ക്കും. സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രാ​​യ പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് കു​​റ​​ഞ്ഞ ചെ​​ല​​വി​​ൽ സ്വ​​ന്തം നാ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് നേ​​രി​​ട്ടു​​ള്ള സ​​ർ​​വീ​സു​​ക​​ൾ സ​​ഹാ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ​​ർ​​വീ​​സു​​ക​​ൾ പു​​ന​​സ്ഥാ​​പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും കെ.​ഇ.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.



    പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര അ​നീ​തി​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്തു ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​നും മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​നും ല​ഭ്യ​മാ​യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്. റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.





    പു​നഃപ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം- കെ.​ഐ.​സി

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: കു​​വൈ​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, ക​​ണ്ണൂ​​ർ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​ള്ള സ​​ർ​​വീ​​സു​​ക​​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ എ​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ എ​​ക്സ്പ്ര​​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ധി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഈ ​ര​ണ്ട് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നി​ല​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത് യാ​ത്രാ​സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, ക​​ണ്ണൂ​​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി സാ​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രാ​​യ യാ​​ത്രി​​ക​​രെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി പു​ന:​പ​രി​സ​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര-​കേ​സം​സ്‌​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കെ.​ഐ.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.




    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി -മാ​ക് കു​വൈ​ത്ത്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്രെ​സ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മെ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (മാ​ക്). മ​ല​ബാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ് ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ. മ​റ്റ; വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വ്വീ​സു​ക​ൾ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ മ​നു​ഷ​ത്യ​ര​ഹി​ത ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​നി മു​റ്റു എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളെ​യും ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത് വ​ലി​യ സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. മേ​ഘ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ, എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് സ​ർ​വ്വീ​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.



    യാ​ത്ര പ്ര​ശ്നം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കും - കെ.​എം.​സി.​സി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്‌ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​നീ​തി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    വി​മാ​ന​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്താ​ലാ​ക്കി​യ​ത് വ​ഞ്ച​ന​പ​ര​വും നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും നേ​രി​ട്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ടേ​ക്ക് ഈ ​വി​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ത്‌ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര പ്ര​ശ്നം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​വും.

    തീ​രു​മാ​നം പു​ന​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ മാ​നേ​ജ്മ​ന്റ് ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​ന​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flight servicesair India ExpressKuwait NewsNew airline
    News Summary - Air India Express service cut; other airlines urged to start service
    Similar News
    Next Story
    X