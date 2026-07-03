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    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 July 2026 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 12:19 PM IST

    എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കുവൈത്ത് സർവീസ് തിരിച്ചെത്തുന്നു; കോഴിക്കോട് സർവിസ് ഇന്നു മുതൽ

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    • കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ബുധൻ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ, ബംഗളുരുവിലേക്കും സർവിസ്
    • പുറപ്പെടുന്ന സമയം - കോഴിക്കോട്- പുലർച്ചെ 2:15 കുവൈത്ത്- പുലർച്ചെ 5:50
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദീർഘകാല ഇടവേളക്കു ശേഷം എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കുവൈത്ത് സർവിസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കോഴിക്കോട്, ശനിയാഴ്ച മുതൽ ബംഗളുരു സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. കോഴിക്കോട് നിന്നും കുവൈത്തിലേക്കുള്ള വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7:30ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും പുറപ്പെടും. 11:05ന് കുവൈത്തിൽ നിന്നും തിരികെ പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ട് 6:50ന് കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചേരും. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കുവൈത്തിലേക്കുള്ള വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് 2:25ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 4:50ന് കുവൈത്തിൽ എത്തും. അതേ ദിവസം കുവൈത്തിൽ നിന്നും രാവിലെ 5:50ന് തിരികെ പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം ഉച്ചക്ക് 1:25ന് ബംഗളൂരുവിൽ എത്തും.

    ഞായറാഴ്ച മുതൽ കോഴിക്കോട് - കുവൈത്ത് സെക്ടറിലെ വിമാന സർവീസ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നായി ഉയർത്തും. ഇതോടെ ബുധൻ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 2:15ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും കുവൈത്തിലേക്കും രാവിലെ 5:50ന് കുവൈത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കും സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും. ജൂലൈ ഏഴു മുതൽ ബെംഗളൂരു - കുവൈത്ത് സെക്ടറിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവും. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 2:25ന് ബംഗളൂരിൽ നിന്നും രാവിലെ 5:50ന് കുവൈത്തിൽ നിന്നുമായിരിക്കും സർവിസുകൾ. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻറെ മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളും കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ നാലിൽ നിന്നായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. യാത്രക്കാർക്ക് എയർലൈനിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റായ airindiaexpress.com, മൊബൈൽ ആപ്പ്, മറ്റ് പ്രധാന ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവ വഴി ഈ വിമാനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Air India Express resumes Kuwait service; Kozhikode service starts today
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