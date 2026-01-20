Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:11 PM IST

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേക്ക് മാ​ർ​ച്ച് 31 മു​ത​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അഞ്ച് സ​ർ​വി​സ്
    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ൻ​റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച കു​വൈ​ത്ത്-​ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. എ​പ്രി​ൽ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം, ശ​നി, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ണ്ണൂ​രി​നും കു​വൈ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ക.

    വി​ൻ​റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് മ​റ്റു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കോ​ഴി​​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ച് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​ട​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സീ​സ​ണി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ന്റെ മൂ​ന്നും നാ​ലും മ​ട​ങ്ങ് നി​ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് പ​ല​രും നി​ല​വി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. അ​മി​ത ചെ​ല​വും യാ​ത്രാ​സ​മ​യ​വും ഇ​തു​വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്.


    വി​മാ​ന സ​മ​യ​ക്ര​മം

    ക​ണ്ണൂ​ർ

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് വ്യാ​ഴം, ശ​നി, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 3.20ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം 5.45ന് ​എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം പി​റ്റേ​ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ 2.25ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ എ​ത്തും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം 11.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തും. തി​രി​ച്ച് ഇ​തേ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 12.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം രാ​ത്രി 8.25ന് ​കോ​ഴി​​ക്കോ​ട് എ​ത്തും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് തി​ങ്ക​ൾ, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 1.20ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് 3.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഷെ​ഡ്യൂ​ളും വി​ൻ​റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 4.55ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പു​ല​ർ​ച്ചെ 12.40ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വി​സ്.

    TAGS:Kuwaitair India ExpressAir India
