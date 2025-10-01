Begin typing your search above and press return to search.
    1 Oct 2025 12:50 PM IST
    1 Oct 2025 12:50 PM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നം അ​പ​ല​പ​നീ​യം -പി.​സി.​എ​ഫ്

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നം അ​പ​ല​പ​നീ​യം -പി.​സി.​എ​ഫ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് പി.​സി.​എ​ഫ്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​ണി​ത്. ഈ ​സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത, കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

