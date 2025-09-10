Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    10 Sept 2025
    10 Sept 2025

    വൈ​ക​ലി​നൊ​പ്പം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും ഇ​ന്ന​ത്തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി

    വൈ​ക​ലി​നൊ​പ്പം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും ഇ​ന്ന​ത്തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ന​ത്തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നും കു​വൈ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ കാ​ര്യം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​മാ​നം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പു​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ റീ​ഫ​ണ്ടോ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്യാ​നും ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​റ്റു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ന​ൽ റീ​സ​ൺ’ എ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​രെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് മ​റ്റു വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ടി​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റ​വും സാ​ധ്യ​മ​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും വൈ​കി​പ്പ​റ​ക്ക​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നേ​ര​ത്തേ വൈ​കി പു​റ​പ്പെ​ട​ലും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വൈ​കു​ക​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കോ​ഴി​​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം 12.56നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി 4.11നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​ത്രി 12 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​മാ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ത്രി 8.25ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​ന​മാ​ണി​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​രെ വ​ല​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​​റോ​ള​മാ​ണ് വൈ​കി​യ​ത്.

