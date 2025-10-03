Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:39 PM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ; ആ​രുകാ​ണും വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ദു​രി​തം...!

    text_fields
    bookmark_border
    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ; ആ​രുകാ​ണും വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ദു​രി​തം...!
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഏ​റെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കു​ക വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. ഇ​തോ​ടെ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ജി​ല്ല​ക​ളാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കൊ​ച്ചി, മം​ഗ​ലാ​പു​രം, ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​തോ​ടെ നാ​ട​ണ​യാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രും. നി​ല​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ത​ന്നെ വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ സ​മ​യ​മെ​ങ്കി​ലും വേ​ണം. താ​മ​ര​ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കും, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ പാ​ൽ ചു​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് യാ​ത്ര വൈ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. കൊ​ച്ചി, മം​ഗ​ലാ​പു​രം യാ​ത്ര​യി​ലും ചു​രം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വീ​സ് കൂ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ. ഇ​നി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഏ​ക വ​ഴി. ഇ​ത് വ​ലി​യ സ​മ​യ ന​ഷ്ട​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വു​മാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം -റോ​ക്‌

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ദേ​ശ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റോ​ക്) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര-​കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്ത​ണം. മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും എ​ളു​പ്പ​വും. വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്ത​ണം.



    ഇ​തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ നി​ര​ന്ത​രം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ലും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​നി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും റോ​ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ക്രൂ​ര​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക -കെ.​കെ.​ഐ.​സി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് പ്രാ​വാ​സി​ക​ളോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ഞ്ച​ന​യും, ക്രൂ​ര​ത​യു​മാ​ണെ​ന്ന്. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.



    യാ​ത്രക്ലേ​ശം ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -ടി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്ത എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.എ) കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ മ​റ്റു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്കം നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​വും മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. റ​ദ്ദ് ചെ​യ്ത സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യാ​ത്രക്ലേ​ശം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പോ​യന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി ഉ​ട​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.





    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flight Cancelationair India ExpressKuwait NewsWayanad
    News Summary - Air India Express cancellation; Anyone can feel the pain of Wayanad residents...!
    Similar News
    Next Story
    X