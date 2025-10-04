Begin typing your search above and press return to search.
    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം -പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം -പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ന​ട​പ​ടി മ​ല​ബാ​റു​കാ​രോ​ടു​ള്ള അ​നീ​തി​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പോ​കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​രു​ത്തും. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന യാ​ത്രാ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

