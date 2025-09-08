Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 8 Sept 2025 1:28 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 1:28 PM IST

    വൈകി എത്തി, വൈകി പുറപ്പെട്ട് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്

    കോഴിക്കോട് വിമാനം മൂന്നു മണിക്കൂർ വൈകി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ വൈ​കി​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കോ​ഴി​​ക്കോ​ടു നി​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ വി​മാ​നം വൈ​ക​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി.ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം 12.56നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ 11.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​നം 3.06നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ വി​മാ​നം എ​ത്താ​ൻ വൈ​കി​യ​ത് തി​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സി​​നെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി 4.11നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​ത്രി 12 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​മാ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​തി​വാ​യി രാ​ത്രി 8.25ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​ന​മാ​ണി​ത്.വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​രെ മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട വൈ​ക​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​രെ വ​ല​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​​റോ​ള​മാ​ണ് വൈ​കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ വൈ​കി പു​റ​പ്പെ​ട​ലും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ര​ണ്ടാം വൈ​ക​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

