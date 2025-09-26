Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 26 Sept 2025 1:52 PM IST
    date_range 26 Sept 2025 1:52 PM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക​്സ്പ്ര​സ്

    ഇന്നലെ കുവൈത്ത്-കോഴിക്കോട്, ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോട്-കുവൈത്ത് സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി
    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക​്സ്പ്ര​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക​സ്പ്ര​സ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത്-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55 ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു രാ​ത്രി 8:25ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​ന​മാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൊ​ച്ചി, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​യ​റ്റി​വി​ട്ടു. സാ​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റാണ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട്-കുവൈത്ത് സർവിസ് ഉണ്ടാകില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം മറ്റു ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ റീഫണ്ടും ലഭിക്കും.

    അ​ടു​ത്തി​ടെയായി എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സി​ൽ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി സ​ർ​വിസു​ക​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ വൈ​കിയിട്ടുണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യി​ലെ വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് താ​ൽ​ക്കാലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വിസു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​ള്ള​താ​യാ​ണ് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​മാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:flight Cancelationair India ExpressKuwait NewsKuwait - Kozhikode Air India Express
